У Трампа опасаются вторжения Си

Некоторые близкие советники президента США Дональда Трампа опасаются, что главным практическим результатом саммита с Китаем станет возросшая угроза вторжения председателя КНР Си Цзиньпина на Тайвань в ближайшие пять лет, что может перекрыть американским компаниям поставки чипов, используемых для работы ИИ.

Трампу понравились пышный прием и особый доступ, которые Си расчетливо организовал во время визита в Пекин. Однако слова не соответствовали этой дружеской атмосфере. Один из советников Трампа сообщил, что Си «пытается вывести Китай на новую позицию, заявляя: «Мы - не растущая держава. Мы - ваши равные. И Тайвань мой».

«Эта поездка сигнализирует о гораздо более высокой вероятности того, что вопрос Тайваня встанет на повестку дня в ближайшие пять лет.

Мы никоим образом не успеем подготовиться экономически — цепочка поставок чипов не будет даже близка к самодостаточности. Для генеральных директоров и экономики в целом нет более насущного вопроса, чем цепочка поставок чипов», — добавил советник.