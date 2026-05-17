Турция отказалась от краденого украинского зерна

Судну Panormitis, груженному украденным зерном с оккупированных территорий Украины, отказали в заходе в турецкий порт Искендерун. Ранее это судно развернули у берегов Хайфы, не позволив зайти в порт.

На данный момент Panormitis, который плывет под панамским флагом, направляется на юг и попытается зайти в Сирию или Египет.

До этого груз отказался принимать порт израильской Хайфы, после чего судно направилось в Турцию. Представитель МИД Украины тогда выразил надежду, что турецкая сторона «поступит правильно» и откажется от зерна.