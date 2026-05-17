Пастух случайно нашел секретную базу

Израиль более года тайно использовал как минимум две скрытые военные базы в пустынных районах западного Ирака для операций против Ирана, сообщает The New York Times со ссылкой на иракских и региональных чиновников.

По их данным, одна из баз использовалась во время 12-дневной войны против Тегерана в июне 2025 года для дозаправки, авиационной поддержки и медицинской помощи. Израиль начал подготовку объектов еще в конце 2024 года, выбирая удаленные площадки для будущих конфликтов.

О существовании одной из баз стало известно после гибели 29-летнего пастуха Авада аш-Шаммари. По словам его родственников и местных военных, мужчина случайно обнаружил лагерь с вертолетами, солдатами и взлетной полосой в пустыне возле Аль-Нухайба и сообщил об этом иракским военным.

Раскрытие информации о секретных базах вызвало резонанс в Ираке и поставило под вопрос контроль Багдада над собственной территорией. Иракские парламентарии обвинили власти в молчании и нарушении суверенитета страны, а также потребовали расследования. Источники утверждают, что Центральное командование ВС США, вероятно, знало о присутствии Израиля в Ираке, однако официально и Вашингтон, и Багдад отказались подтверждать существование объектов.