У Кубы грозное оружие против США

Согласно секретной информации, предоставленной изданию, Куба приобрела более 300 военных беспилотников и обсуждает их использование для нападения на американскую базу в Гуантанамо, американские военные корабли и, возможно, на город Ки-Уэст во Флориде, расположенный в 90 милях к северу от Гаваны.

По словам источника, эти разведданные, которые могут стать предлогом для военных действий США, показывают, насколько администрация Трампа рассматривает Кубу как угрозу из-за развития беспилотной войны и присутствия иранских военных советников в Гаване.

«Когда мы думаем о том, что подобные технологии находятся так близко, и что целый ряд злоумышленников, от террористических групп и наркокартелей до иранцев и русских, это вызывает беспокойство», — сказал высокопоставленный чиновник.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в четверг посетил Кубу и прямо предостерег местных чиновников от участия в военных действиях.

«Рэтклифф ясно дал понять, что Куба больше не может служить платформой для противников, продвигающих враждебные интересы в нашем полушарии», — заявил этот чиновник.