Азиаты могут заставить Трампа разрешить российскую нефть

Соединенные Штаты в будущем могут снова временно снять санкции с нефти российского происхождения, которая перевозится танкерами. Администрация президента США Дональда Трампа вчера, 16 мая, не продлила лицензию, которая позволяла импортерам временно покупать российскую нефть.

Однако по информации агентства Bloomberg, как и в предыдущие разы, лоббирование со стороны азиатских союзников Соединенных Штатов и усиление напряженности на нефтяном рынке могут побудить администрацию Трампа выдать новое разрешение на покупку санкционной нефти позже.

13 марта Министерство финансов США временно смягчило нефтяные санкции против России, и позволило Москве продавать уже отгруженные нефтяные ресурсы, что фактически временно смягчает санкционное давление на РФ.