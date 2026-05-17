Российские солдаты продолжают массово гибнуть. А Украина начала отбивать территории

Россия продолжает нести огромные потери в войне против Украины, а ВСУ на этом фоне начали освобождать некоторые оккупированные территории, пишет The Economist.

Как отмечает издание, хотя существенного снижения интенсивности боевых действий не наблюдается, но, похоже, ход войны меняется. Отмечается, что число ликвидированных на войне россиян остается чрезвычайно высоким, а их весеннее наступление застопорилось.

Анализ, проведенный изданием, показал, что в этом году Россия впервые с октября 2023 года понесла небольшие, но значительные территориальные потери.

По оценкам журналистов, к 12 мая на войне убиты от 280 000 до 518 000 российских солдат, а общее число жертв (включая раненых) составило от 1,1 до 1,5 млн человек.

«Это означает, что около 3% довоенного мужского населения России призывного возраста погибли или получили ранения», - написало издание.

Журналисты отметили, что эти ужасающие потери россиян происходят на фоне незначительных успехов на передовой. При этом они отметили, что поле боя становится все более сложным из-за его рассредоточенности, поскольку украинские беспилотники теперь преследуют войска врага далеко за линией фронта, что затрудняет переброску российских подразделений на передовую без риска стать мишенью.

Некоторые источники предполагают, что российские войска все еще медленно продвигаются.

Издание со ссылкой на собственный анализ указало, что российские войска захватили в этом году около 220 кв км, или всего 0,04% территории Украины.

«Но в последнее время Украина начала отвоевывать территории. Данные за месяц показали, что ВСУ отвоевали около 189 кв км. Россия, возможно, затягивает подготовку к летнему наступлению. Это также может стать поворотным моментом в войне», - подытожили журналисты.