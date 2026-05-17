Вучич хочет в пять раз больше с Азербайджаном

Экономические связи между Баку и Белградом должны еще больше расширяться, заявил президент Сербии Александар Вучич во время выступления на деловой встрече с предпринимателями в рамках визита в Азербайджан.

«Надеюсь, что мы найдем новые направления для сотрудничества между Сербией и Азербайджаном. Потому что наше экономическое сотрудничество, как и дружественные связи между двумя странами, должно быть безграничным. Считаю, что наш товарооборот должен быть в пять раз больше нынешнего уровня, и думаю, что мы можем этого достичь», - отметил президент.

Он сообщил, что в Сербии, особенно в восточной части страны, расположены спа- и горные курорты с нетронутой природой: «Сербская сторона стремится привлечь азербайджанских инвесторов в страну и расценивает это как взаимовыгодное сотрудничество».