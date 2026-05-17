И «Нефтчи» завоевал путевку в Европу. Среди соперников – «Европа»

За тур до финиша азербайджанской футбольной Премьер-лиги «Нефтчи» обеспечил себе 4-е место и участие в Лиге конференций.

Сегодня в матче 32-го тура бакинцы играли с чемпионом и обладателем Кубка «Сабахом». Немотивированная команда Вальдаса Дамбраускаса проиграла «Нефтчи» со счетом 1:2.

В параллельном матче конкурент «нефтяников» «Зиря» обыграла «Сумгаит» - 2:1.

Таким образом, у «Нефтчи» 56 очков, у «Зиря» - 53. Если даже в последнем туре «Нефтчи» проиграет, а «Зиря» выиграет, то при равенстве очков преимущество все равно будет у команды Юрия Вернидуба благодаря большему количеству побед.

