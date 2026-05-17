И «Нефтчи» завоевал путевку в Европу. Среди соперников – «Европа»

За тур до финиша азербайджанской футбольной Премьер-лиги «Нефтчи» обеспечил себе 4-е место и участие в Лиге конференций.
Сегодня в матче 32-го тура бакинцы играли с чемпионом и обладателем Кубка «Сабахом». Немотивированная команда Вальдаса Дамбраускаса проиграла «Нефтчи» со счетом 1:2.
В параллельном матче конкурент «нефтяников» «Зиря» обыграла «Сумгаит» - 2:1.
Таким образом, у «Нефтчи» 56 очков, у «Зиря» - 53. Если даже в последнем туре «Нефтчи» проиграет, а «Зиря» выиграет, то при равенстве очков преимущество все равно будет у команды Юрия Вернидуба благодаря большему количеству побед.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В Лиге конференций «Нефтчи» стартует с 1-го квалификационного раунда. С рейтингом 6,500 бакинский клуб будет среди «сеяных» при жеребьевки стартовой стадии.
Жеребьевка состоится 16 июня. Из 26 потенциальных соперников 11 уже известны: «Стъярнан» (Исландия), «Европа» (Гибралтар), «Интер» (Финляндия), «Елимай» (Казахстан), «Хегельманн» (Литва), «Пенибонт» (Уэльс), «НСИ Рунавик» (Фареры), «Гленторан» (Северная Ирландия), «Марсашлокк» (Мальта), «Номме Калью» (Эстония), «Карнарвон Таун» (Уэльс).
Матчи 1-го раунда в Лиге конференций состоятся 9 и 16 июля.
Напомним, в этом турнире Азербайджан также представит «Туран-Товуз». Бронзовые призеры стартуют со 2-го квалификационного раунда.