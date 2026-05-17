Азербайджан завоевал три золота на чемпионате Европы по вольной борьбе

В Самокове (Болгария) завершился чемпионат Европы по борьбе среди юношей.

В заключительный день соревнований азербайджанский борец вольного стиля Ибрагим Гасанов (51 кг) победил в финале соперника из Турции и завоевал золото.

Также сегодня Тунар Гасанов (45 кг) взял бронзу.

Напомним, вчера азербайджанские вольники завоевали два золота, серебро и две бронзы. Итоговый результат сборной Азербайджана в вольной борьбе: три золота, серебро и три бронзы.

Вчера на высшую ступень пьедестала почета поднялись Гусейн Рзазаде (48 кг) и Нихад Сулейманлы (80 кг). Серебро было у Рашида Назарова (65 кг), бронза была в активе Аббаса Шафиева (55 кг) и Хакима Тагиева (110 кг).

Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла 2-е место в общекомандном зачете, уступив только России.

Ранее на соревнованиях по греко-римской борьбе сборная Азербайджана завоевала одно золото, два серебра и три бронзы. Наши девушки выиграли серебро и бронзу.