США и Китай решили оставить товарища Кима без ядерной бомбы

США и Китай стремятся к денуклеаризации Северной Кореи, говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам визита американского лидера в КНР.

«Президент (США Дональд) Трамп и председатель (КНР) Си Цзиньпин подтвердили свою общую цель — денуклеаризацию Северной Кореи», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что КНДР обновила свою ядерную доктрину и пересмотрела конституцию на фоне гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате американского удара.

Согласно новым изменениям, Пхеньян задействует механизм автоматического ядерного удара возмездия в случае гибели или полной недееспособности Ким Чен Ына из-за внешнего нападения. Этот шаг призван застраховать режим от сценария обезглавливающего удара со стороны противников.

Одновременно с радикальным пересмотром военной доктрины Северная Корея провела масштабные изменения в основном законе страны. Из Конституции КНДР были полностью исключены любые упоминания и формулировки, касающиеся возможности мирного или политического объединения с Южной Кореей, что фиксирует окончательный отказ Пхеньяна от идеи воссоединения полуострова.