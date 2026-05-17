Столкнулись американские истребители

Два самолета ВМС США EA-18G Growler столкнулись в воздухе и разбились во время авиашоу Gunfighter Skies на авиабазе Маунтин-Хоум в штате Айдахо.

По видеозаписям, которые активно распространяются в соцсетях, два самолета выполняли маневры в рамках демонстрационного полета, когда произошло столкновение. Видны вспышки, пожар, черный дым и выброс нескольких парашютов. Все четыре члена экипажей (по два человека в каждом самолете) успешно катапультировались. На данный момент сообщений о погибших или пострадавших на земле нет.