Европа об общей цели США, России и Китая

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что США, Китай и Россия неоднозначно относятся к ЕС, поскольку Европа выступает в качестве мощного и равноправного геополитического игрока.

Говоря о взаимодействии ЕС с Соединенными Штатами, дипломат отметила, что крупным мировым державам гораздо проще выстраивать отношения с каждым государством в отдельности, чем с монолитным объединением.

По ее словам, внешние игроки часто используют тактику, при которой демонстрируют лояльность конкретной стране, но одновременно с этим выражают неприятие самого Евросоюза.

Каллас предупредила о серьезных рисках, если отдельные члены ЕС поддадутся этой логике и начнут принимать обособленные решения вразрез с общей позицией Союза.

Она подчеркнула, что любые попытки расколоть европейские страны играют исключительно на руку внешним силам, поскольку разъединенный Евросоюз теряет свое геополитическое влияние.

В заключение Каллас призвала государства-члены последовательно и солидарно поддерживать консолидированные решения ЕС. Она напомнила, что главная сила ЕС заключается именно в его единстве, тогда как внутренние разногласия лишь подрывают международный авторитет блока.