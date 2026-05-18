Пакистан попросил остановить «Свободу»

США по просьбе Пакистана прекратили операцию «Проект Свобода», стартовавшую 4 мая. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Пакистанцы сказали: «Если вы, ребята, остановите «Проект Свобода», мы думаем, что сможем прийти к соглашению». Мы пошли им навстречу и согласились его остановить», — сказал Рубио в интервью NBC News.

4 мая США начали операцию «Проект Свобода», в рамках которой американские военные собирались сопровождать коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на 6 мая Трамп написал в соцсети Truth Social, что операция «Проект Свобода» будет «поставлена на паузу на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли финализировать и подписать соглашение» с Ираном.