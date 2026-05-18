USD 1.7000
EUR 1.9800
RUB 2.3180
Подписаться на уведомления
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Новость дня
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»

«Арарат» «Сабаху» не соперник

13 из 14 оппонентов чемпиона Азербайджана в ЛЧ
Эльмир Алиев, отдел спорта
01:28 620

Известны все или почти все возможные соперники чемпиона Азербайджана по футболу «Сабаха» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В 1-м раунде сыграют 28 команд. «Сабах» среди 14 «несеяных» клубов. 13 из 14 «сеяных» команд, которые могут достаться чемпиону Азербайджана в его дебютном раунде в Лиге чемпионов, уже известны. Это - «Шэмрок Роверс» (Ирландия), КуПС (Финляндия), «Дрита» (Косово), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Викингур» (Исландия), «Кайрат» (Казахстан), «Университатя Крайова» (Румыния), «Рига» (Латвия), «Клаксвик» (Фареры), «Флора» (Эстония), «Ларн» (Северная Ирландия) и «Петрокуб» (Молдова).

14-м возможным соперником может стать ТНС из Уэльса. Впрочем, потенциальных оппонентов «Сабаха» может быть и 13. Все зависит от результатов чемпионата Армении. Там на золото претендуют «Арарат-Армения» и «Ноа». Шансы «Арарата» на чемпионство гораздо выше. Если эта команда выиграет чемпионат, то ТНС попадет в число «сеяных» и станет возможным соперником «Сабаха». Если же титул завоюет «Ноа», то рейтинг этого клуба позволяет ему отодвинуть валлийцев и самому занять место среди «сеяных». Но даже если так, шансов сыграть с «Сабахом» у армян нет. УЕФА по-прежнему разводит при жеребьевке команды из Азербайджана и Армении.

Итак, к вышеуказанным 13 соперникам «Сабаха» может примкнуть чемпион Уэльса. Но есть вероятность и того, что число потенциальных соперников не изменится - их будет 13.

Жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 16 июня. Матчи 1-го раунда Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14/15 июля.

Турция отказалась от краденого украинского зерна
Турция отказалась от краденого украинского зерна
17 мая 2026, 16:19 4341
«Арарат» «Сабаху» не соперник
«Арарат» «Сабаху» не соперник 13 из 14 оппонентов чемпиона Азербайджана в ЛЧ
01:28 621
Покупателям российской нефти придется несладко
Покупателям российской нефти придется несладко обновлено 01:18
01:18 1622
Пакистан попросил остановить «Свободу»
Пакистан попросил остановить «Свободу»
00:50 959
Пехлеви призвал добить «раненого зверя»
Пехлеви призвал добить «раненого зверя»
00:17 805
США и Китай решили оставить товарища Кима без ядерной бомбы
США и Китай решили оставить товарища Кима без ядерной бомбы
17 мая 2026, 22:43 2499
Нет никаких секретных ордеров
Нет никаких секретных ордеров обновлено 22:30
17 мая 2026, 22:30 4160
Генералы снова взялись за контрабанду
Генералы снова взялись за контрабанду
17 мая 2026, 14:55 5985
Азербайджан завоевал три золота на чемпионате Европы по вольной борьбе
Азербайджан завоевал три золота на чемпионате Европы по вольной борьбе Второе место после России
17 мая 2026, 21:47 1270
Прокремлевский олигарх вдруг заявил: Украинцы никогда не проигрывают
Прокремлевский олигарх вдруг заявил: Украинцы никогда не проигрывают
17 мая 2026, 21:40 3985
И «Нефтчи» завоевал путевку в Европу. Среди соперников – «Европа»
И «Нефтчи» завоевал путевку в Европу. Среди соперников – «Европа»
17 мая 2026, 20:08 2223

ЭТО ВАЖНО

Турция отказалась от краденого украинского зерна
Турция отказалась от краденого украинского зерна
17 мая 2026, 16:19 4341
«Арарат» «Сабаху» не соперник
«Арарат» «Сабаху» не соперник 13 из 14 оппонентов чемпиона Азербайджана в ЛЧ
01:28 621
Покупателям российской нефти придется несладко
Покупателям российской нефти придется несладко обновлено 01:18
01:18 1622
Пакистан попросил остановить «Свободу»
Пакистан попросил остановить «Свободу»
00:50 959
Пехлеви призвал добить «раненого зверя»
Пехлеви призвал добить «раненого зверя»
00:17 805
США и Китай решили оставить товарища Кима без ядерной бомбы
США и Китай решили оставить товарища Кима без ядерной бомбы
17 мая 2026, 22:43 2499
Нет никаких секретных ордеров
Нет никаких секретных ордеров обновлено 22:30
17 мая 2026, 22:30 4160
Генералы снова взялись за контрабанду
Генералы снова взялись за контрабанду
17 мая 2026, 14:55 5985
Азербайджан завоевал три золота на чемпионате Европы по вольной борьбе
Азербайджан завоевал три золота на чемпионате Европы по вольной борьбе Второе место после России
17 мая 2026, 21:47 1270
Прокремлевский олигарх вдруг заявил: Украинцы никогда не проигрывают
Прокремлевский олигарх вдруг заявил: Украинцы никогда не проигрывают
17 мая 2026, 21:40 3985
И «Нефтчи» завоевал путевку в Европу. Среди соперников – «Европа»
И «Нефтчи» завоевал путевку в Европу. Среди соперников – «Европа»
17 мая 2026, 20:08 2223
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться