«Арарат» «Сабаху» не соперник

Известны все или почти все возможные соперники чемпиона Азербайджана по футболу «Сабаха» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В 1-м раунде сыграют 28 команд. «Сабах» среди 14 «несеяных» клубов. 13 из 14 «сеяных» команд, которые могут достаться чемпиону Азербайджана в его дебютном раунде в Лиге чемпионов, уже известны. Это - «Шэмрок Роверс» (Ирландия), КуПС (Финляндия), «Дрита» (Косово), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Викингур» (Исландия), «Кайрат» (Казахстан), «Университатя Крайова» (Румыния), «Рига» (Латвия), «Клаксвик» (Фареры), «Флора» (Эстония), «Ларн» (Северная Ирландия) и «Петрокуб» (Молдова).

14-м возможным соперником может стать ТНС из Уэльса. Впрочем, потенциальных оппонентов «Сабаха» может быть и 13. Все зависит от результатов чемпионата Армении. Там на золото претендуют «Арарат-Армения» и «Ноа». Шансы «Арарата» на чемпионство гораздо выше. Если эта команда выиграет чемпионат, то ТНС попадет в число «сеяных» и станет возможным соперником «Сабаха». Если же титул завоюет «Ноа», то рейтинг этого клуба позволяет ему отодвинуть валлийцев и самому занять место среди «сеяных». Но даже если так, шансов сыграть с «Сабахом» у армян нет. УЕФА по-прежнему разводит при жеребьевке команды из Азербайджана и Армении.

Итак, к вышеуказанным 13 соперникам «Сабаха» может примкнуть чемпион Уэльса. Но есть вероятность и того, что число потенциальных соперников не изменится - их будет 13.

Жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 16 июня. Матчи 1-го раунда Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14/15 июля.