Оджалан заявил: «Я договорился, иначе бы вас всех повесили...»

Командир Сирийских демократических сил (СДС), считающихся сирийским крылом террористической организации РПК, Мазлум Абди и координатор организации по внешним связям по имени Ахмед в марте этого года встретились на острове Имралы в Мраморном море с Абдуллой Оджаланом, отбывающим там пожизненное заключение.

В сообщении новостного сайта Darka Mazi, штаб‑квартира которого находится в Эрбиле и который известен своей близостью к семье Барзани, отмечается, что 24 февраля Абди и Ахмед провели переговоры в иракском городе Сулеймания с послом США в Анкаре Томом Бараком. А в первых числах марта по «каналу, подготовленному Турцией», они были доставлены на остров Имралы в Мраморном море. Согласно утверждениям, во время встречи на острове Оджалан сделал «резкий выговор» Мазлуму Абди и выдвинул условия для его «прощения». «Ты собирался создать курдское государство под контролем Израиля. Ничего не вышло, и тебе пришлось вновь вернуться ко мне. Я смогу спасти тебя только в том случае, если ты распустишь организацию и интегрируешься в Сирию», — предположительно заявил Оджалан Абди, который в 1990 году был одним из его помощников во время пребывания в Сирии. Отмечается, что Ахмеду Оджалан сказал следующее: «Я договорился с турецким государством, иначе вас всех повесили бы в Алеппо».

Согласно другому утверждению сайта, близкого к семье Барзани, которая возглавляет Региональное правительство Иракского Курдистана, лидеры крыла РПК в Кандиле Сабри Ок и Бесе Хозат в июне 2025 года были тайно доставлены на Имралы для встречи с Оджаланом — под контролем Национальной разведывательной организации Турции (MİT). По имеющимся заявлениям, спустя некоторое время после этой встречи, 11 июля, Бесе Хозат возглавила символическую церемонию уничтожения оружия РПК близ Сулеймании. На фоне этих утверждений в Анкаре начались бурные дискуссии. Обсуждения продолжаются исходя из предположения, что данные заявления верны: при этом единственным их источником, как уже отмечалось, является медиаструктура, принадлежащая семье Барзани; последняя поддерживает позитивные отношения с Турцией и принимает участие в процессе «Турция без террора». В то время как правящая и главная оппозиционная партии демонстрируют сдержанное отношение к этим утверждениям, небольшие правые националистические партии протестуют против того, что упомянутые лица, являющиеся разыскиваемыми Турцией террористами, вместо ареста были допущены к встрече с Оджаланом на Имралы. В ответ на эти протесты журналист Фатих Алтайлы, допустив правдивость утверждений, выступил со статьей под заголовком: «Государства и их разведки могут предпринимать подобные шаги. Что здесь не так?»

Официальные органы Турции, такие как министерство юстиции, MİT и Управление по связям администрации президента, пока не сделали никаких заявлений по поводу данных утверждений. Вместо этого поступают неофициальные опровержения, заявляющие, что эта новость «не соответствует действительности». Однако в комментарии для haqqin.az директор базирующегося в Анкаре Центра кавказских исследований, профессор Хасан Октай отметил, что подобные утверждения, обычно являющиеся предметом безопасности, государственными органами не опровергаются и не подтверждаются. Напомнив, что официальная Анкара уже более года реализует программу с целью полной ликвидации РПК, Октай подчеркнул, что этот процесс охватывает не только Турцию, но также Ирак и Сирию. «Для того чтобы процесс «Турция без террора» охватил и Дамаск, Анкара за последний год организовала встречи между президентом Сирии Ахмедом Шарой и Мазлумом Абди, в результате чего были достигнуты определенные договоренности. Это значительно ослабило позиции Израиля, пытающегося создать фронт против Турции через сирийских курдов. Анкара неоднократно заявляла о вере в то, что возможная встреча между Абди и Оджаланом принесет положительные результаты для продолжения процесса в конструктивном ключе. В этом контексте недавно появились утверждения о том, что Абди был тайно доставлен в Турцию и провел личную встречу с Абдуллой Оджаланом», — отметил турецкий политолог.