Умер виновник гибели 800 тысяч человек

Фелисьен Кабуга, которого международный трибунал обвинял в причастности к геноциду в Руанде в 1994 году, умер в заключении в Гааге в возрасте 93 лет. Об этом сообщил Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов ООН, пишет Reuters.

Кабугу арестовали во Франции в 2020 году после более чем 20 лет розыска и экстрадировали в Нидерланды. Следствие считало его одним из главных организаторов геноцида, в ходе которого за сто дней были убиты более 800 тысяч тутси и умеренных хуту. Прокуратура утверждала, что он финансировал вооруженные формирования хуту и распространял язык ненависти через радиостанцию «Свободного телевидения и радио тысячи холмов».

В 2023 году суд признал Кабугу неспособным участвовать в процессе из-за деменции. Его также сочли слишком тяжелобольным для возвращения в Руанду. Поскольку ни одна страна не согласилась принять его, он оставался в следственном изоляторе ООН в Гааге. Суд сообщил, что распорядился провести проверку обстоятельств смерти Кабуги.

Геноцид в Руанде, официально называемый геноци́дом против тутси, — геноцид руандийских тутси в апреле — июле 1994 года, осуществленный по приказу правительства хуту. Общее число жертв составило до 20 процентов от всего населения страны. Геноцид был спланирован руандийской политической элитой и непосредственно осуществлялся армией, жандармерией, группировками интерахамве и импузамугамби, которые поддерживались властями и гражданскими лицами.