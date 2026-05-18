Список целей готов. Но Иран пока позиций не меняет

Пентагон подготовил несколько планов военных ударов на случай, если президент США Дональд Трамп все-таки решит возобновить атаки, сообщает CNN со ссылкой на источники. Среди целей — иранские объекты энергетики и другая инфраструктура.

Телеканал передает, что 16 мая Трамп встретился с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности в своем гольф-клубе в Вирджинии, чтобы обсудить дальнейшие шаги в войне с Ираном, рассказал один из собеседников. Встреча прошла за день до того, как глава Белого дома заявил, что «часы тикают» для Ирана, и через несколько часов после возвращения Трампа в Вашингтон из Китая. На ней присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и специальный посланник Стив Уиткофф. Что именно обсуждалось во время встречи, не сообщается.

Как отмечает CNN, Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры, и по-прежнему недоволен закрытием Ормузского пролива и его влиянием на мировые цены на нефть. Президент «теряет терпение» также из-за раскола в руководстве Ирана, который, по его мнению, мешает пойти на уступки в ядерных переговорах, отмечал телеканал.

Во время визита в Пекин президент США и его команда отложили принятие решения о дальнейших шагах в отношении Тегерана. По словам американских чиновников, они хотели посмотреть, как пройдут переговоры между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, прежде чем определять дальнейшие шаги.

По данным Axios, Трамп 19 мая созовет свою команду по нацбезопасности для обсуждения вариантов. Трамп сообщил изданию, что ждет новое предложение от Ирана, которое должно быть лучше последнего. Президент пригрозил, что Вашингтон нанесет удар «гораздо сильнее, чем раньше», если Тегеран не предложит более выгодные условия.

В интервью израильскому Channel 13 Дональд Трамп заявил, что «иранцам следует бояться, я думаю, им следует остерегаться меня». В Truth Social Трамп опубликовал изображение карты Ближнего Востока с Ираном в центре, к которому направлены красные стрелки со стороны соседних стран: включая Ирак, ОАЭ, Оман, Пакистан и Афганистан.