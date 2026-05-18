Российский обстрел Одессы и Днепра: повреждены жилые дома, много раненых

В результате атаки дронов Вооруженных сил РФ в Одессе в ночь на 18 мая повреждены жилые дома, ранены два человека, сообщил в Telegram начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, пострадали 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Повреждения получили также здания лицея и детского сада, экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.