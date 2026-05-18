Российский обстрел Одессы и Днепра: повреждены жилые дома, много раненых

В результате атаки дронов Вооруженных сил РФ в Одессе в ночь на 18 мая повреждены жилые дома, ранены два человека, сообщил в Telegram начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, пострадали 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Повреждения получили также здания лицея и детского сада, экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
Между тем ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепру. В телеграме глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в городе 18тпострадавших от российской атаки, среди них — двухлетняя девочка и 10-летний мальчик. Восемь пострадавших госпитализированы: четыре женщины и четверо мужчин, добавляет Ганжа.
По предварительным данным, ракеты попали в жилой квартал. В результате атаки возникло несколько пожаров, в том числе возгорание на крыше 24-этажного дома. В одном из домов заблокированы люди, добавил Ганжа.
May 18, 2026