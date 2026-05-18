Спецпосланник Трампа «заводит друзей» в Гренландии

Лендри после прибытия в Нуук заявил, что привез в Гренландию послание от Трампа.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лендри прибыл в понедельник, 18 мая, в Нуук, чтобы «слушать и учиться». Об этом пишет DR.

«Я разговаривал с ним поздно вечером, и он сказал: «Езжай туда и заведи как можно больше друзей». Я здесь, чтобы слушать и учиться», – сказал он.

Журналисты спросили у спецпредставителя Трампа о его намерениях относительно визита, а в частности: «речь все еще идет о захвате Гренландии».

Лендри, в свою очередь, это опроверг.

«Я здесь просто для того, чтобы налаживать отношения, слушать и учиться, а также смотреть, есть ли возможности расширить отношения между США, Гренландией и Данией. Это фантастический день», – отметил он.

Как отмечается, во время визита в Гренландию американская делегация носит кепки с надписью Make America Great Again.