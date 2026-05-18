Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Mangal Zugulba и Zugulba Saray представили Азербайджан на Royal Windsor Horse Show

По традиции и в этом году на мероприятии Royal Windsor Horse Show команда Mangal Zugulba и Zugulba Saray достойно представила Азербайджан.

Во главе с руководителем Zugulba Mangal Steak House Намиком Мамедовым команда представила гостям богатую азербайджанскую национальную кухню, фирменные блюда, разнообразные сорта чая, а также традиционные сладости — шекербуру и пахлаву.

Мероприятие, организованное при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Федерации конного спорта Азербайджана, вызвало особый интерес гостей. Азербайджанский чай, национальные блюда и традиционные сладости, представленные в том числе королевской семье, были встречены с большим вниманием и восхищением.

Среди почетных гостей мероприятия были принц Эдвард и герцогиня Софи, которые смогли ближе познакомиться с азербайджанским гостеприимством.

Кроме того, руководитель Mangal Steak House Zugulba Намик Мамедов преподнес принцу Эдварду специальную книгу, посвященную богатой карабахской кухне и переведенную на английский язык.

Особое внимание гостей также привлекли натуральный азербайджанский шафран, выращенный на Апшеронском полуострове, и азербайджанский чай, представленный руководителем компании Lankaran Tea Аразом Ягубовым.

