«Лайнер смерти» заканчивает свой путь

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, в понедельник, 18 мая, должен пришвартоваться в порту Роттердама. Нидерландские власти уже ввели карантинные меры для членов экипажа и медицинских работников, которые остаются на судне. Об этом сообщает Reuters.

По данным местных властей, на борту под карантином находятся 25 членов экипажа и двое медработников. Для части моряков, которые не являются гражданами Нидерландов, подготовили специальные карантинные центры. В то же время пока неизвестно, будут ли они оставаться там в течение всего 42-дневного карантинного периода.

Прибытие лайнера вызвало беспокойство среди жителей Нидерландов. Некоторые граждане опасаются, что не все смогут соблюдать карантинные правила после высадки, однако новой масштабной пандемии они не ожидают.

Еще 2 мая судно MV Hondius было вынуждено остановиться вблизи мыса Верде — запланированного конечного пункта маршрута. Тогда местные власти запретили пассажирам выходить на берег из-за вспышки хантавируса на борту.