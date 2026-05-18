USD 1.7000
EUR 1.9757
RUB 2.3291
Подписаться на уведомления
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Новость дня
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»

Годы на восстановление Катара

10:28 1193

Катару потребуются годы для возвращения к довоенному уровню добычи нефти, даже если Ормузский пролив откроется завтра, пишет The New York Times (NYT).

В отличие от своих соседей — Саудовской Аравии и ОАЭ, у которых есть трубопроводы, позволяющие обходить пролив, Катар географически зажат, отмечает газета. В течение 24 часов после иранской блокады государственная энергетическая компания QatarEnergy объявила о невозможности выполнения своих контрактов. Две недели спустя иранские ракеты и беспилотники нанесли удар по катарскому заводу в Рас-Лаффане, что привело к снижению производственных мощностей на 17%, напоминает NYT.

По оценкам аналитиков, QatarEnergy уже потеряла миллиарды долларов с начала войны и каждый день, пока пролив остается закрытым, теряет еще сотни миллионов из-за упущенной выгоды и платы за фрахт судов.

Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Катара сократится на 8,6% в этом год.

Война также ударила по попыткам Катара стать центром туризма и международного бизнеса и финансов. До конфликта едва ли проходил месяц без крупных международных спортивных событий, от «Формулы-1» до турниров по фехтованию. Однако с началом войны число иностранных туристов, посещающих Катар, резко сократилось на фоне рекомендаций по ограничению поездок со стороны США и других стран. Многие транснациональные компании вывезли своих сотрудников за пределы страны. В марте Всемирный совет по туризму и путешествиям подсчитал, что Ближний Восток теряет $600 млн в день доходов от туризма.

Кроме того, Катар импортирует около 90% продовольствия. Теперь свежие продукты из Европы и зерно из Америки, которые раньше доставлялись морем, перенаправляются по дорогостоящим авиамаршрутам или перевозятся грузовиками через Саудовскую Аравию, отмечает издание.

50 миллионов за ликвидацию Трампа
50 миллионов за ликвидацию Трампа
11:56 468
Решение суда по Руслану Эюбову
Решение суда по Руслану Эюбову
11:43 573
Зеленое градостроительство, «15-минутный город», социальное жилье
Зеленое градостроительство, «15-минутный город», социальное жилье Гульнара Ролл в интервью haqqin.az
10:50 886
У нефти резкий подъем
У нефти резкий подъем
09:56 1599
Российский обстрел Одессы и Днепра: повреждены жилые дома, много раненых
Российский обстрел Одессы и Днепра: повреждены жилые дома, много раненых фото; видео
09:12 1438
Список целей готов. Но Иран пока позиций не меняет
Список целей готов. Но Иран пока позиций не меняет новость дополнена
08:53 2442
Турция отказалась от краденого украинского зерна
Турция отказалась от краденого украинского зерна
17 мая 2026, 16:19 6024
«Арарат» «Сабаху» не соперник
«Арарат» «Сабаху» не соперник 13 из 14 оппонентов чемпиона Азербайджана в ЛЧ
01:28 4679
Покупателям российской нефти придется несладко
Покупателям российской нефти придется несладко обновлено 01:18
01:18 4786
Пакистан попросил остановить «Свободу»
Пакистан попросил остановить «Свободу»
00:50 3980
Пехлеви призвал добить «раненого зверя»
Пехлеви призвал добить «раненого зверя»
00:17 2716

ЭТО ВАЖНО

50 миллионов за ликвидацию Трампа
50 миллионов за ликвидацию Трампа
11:56 468
Решение суда по Руслану Эюбову
Решение суда по Руслану Эюбову
11:43 573
Зеленое градостроительство, «15-минутный город», социальное жилье
Зеленое градостроительство, «15-минутный город», социальное жилье Гульнара Ролл в интервью haqqin.az
10:50 886
У нефти резкий подъем
У нефти резкий подъем
09:56 1599
Российский обстрел Одессы и Днепра: повреждены жилые дома, много раненых
Российский обстрел Одессы и Днепра: повреждены жилые дома, много раненых фото; видео
09:12 1438
Список целей готов. Но Иран пока позиций не меняет
Список целей готов. Но Иран пока позиций не меняет новость дополнена
08:53 2442
Турция отказалась от краденого украинского зерна
Турция отказалась от краденого украинского зерна
17 мая 2026, 16:19 6024
«Арарат» «Сабаху» не соперник
«Арарат» «Сабаху» не соперник 13 из 14 оппонентов чемпиона Азербайджана в ЛЧ
01:28 4679
Покупателям российской нефти придется несладко
Покупателям российской нефти придется несладко обновлено 01:18
01:18 4786
Пакистан попросил остановить «Свободу»
Пакистан попросил остановить «Свободу»
00:50 3980
Пехлеви призвал добить «раненого зверя»
Пехлеви призвал добить «раненого зверя»
00:17 2716
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться