Товарищ Ким дал задание военным

Руководитель КНДР Ким Чен Ын на встрече с командирами дивизий и бригад армии потребовал превратить границу с Южной Кореей в «неприступную крепость», сообщает ЦТАК.

«В частности, говоря о политике территориальной обороны нашей партии, направленной на укрепление передовых частей, охраняющих южную границу, и превращение этой границы в неприступную крепость, он выразил свое видение будущей реорганизации военной структуры и военно-технического укрепления ключевых подразделений, включая передовые части, как важного решения для более эффективного сдерживания войны», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын, однако, отметил, что страну необходимо защищать «прежде всего идеологией и верой, а не физической силой», назвав их «уникальным секретом боевой мощи» северокорейской армии. Только «твердо придерживаясь непоколебимой веры в свое дело и неустанно проводя идеологическую революцию, военные смогут «твердо отстаивать честь и статус сильнейшей армии в мире», убежден он.