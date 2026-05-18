Залог за Ермака

Высший антикоррупционный суд Украины подтвердил внесение полной суммы залога за Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на судебную инстанцию.

Речь идет о 140 миллионах гривен, что эквивалентно примерно 3,1 миллиона долларов. Ермак провел в следственном изоляторе все выходные дни. Теперь, после внесения средств, он может выйти на свободу.

Напомним, обвинения Андрею Ермаку предъявили 11 мая. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины инкриминирует бывшему главе офиса Зеленского легализацию средств при строительстве элитного жилого комплекса в пригороде Киева.

В четверг Высший антикоррупционный суд отправил Ермака под стражу, но разрешил выйти под залог. Фигурант заявлял, что у него нет таких средств, и называл сумму нереальной. Защита собиралась подавать апелляцию. Однако деньги все же нашлись. Примечательно, что в СИЗО Ермак сидел в платной камере.