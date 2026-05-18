Мадьяр заявит в полицию на партию Орбана

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен подать заявление в полицию из-за обнаружения в подвале здания Министерства строительства и транспорта двух десятков мусорных мешков с уничтоженными документами. Рядом с ними были найдены коробки с агитационными материалами партии «Фидес» экс-премьера Виктора Орбана, среди которых были листовки и флаги.

Мадьяр заявил, что находка указывает на преступления бывшего правительства. Он решил, что это может оказаться нецелевым использованием государственных ресурсов для политической деятельности, а также означать факт незаконного финансирования партии. По словам премьер-министра, помимо правоохранительных органов к расследованию привлекут Государственное контрольно-ревизионное управление.

Глава правительства пообещал подробно информировать общественность о ходе и результатах следственных действий. Соответствующее заявление опубликовано на его странице в Facebook.