Зеленое градостроительство, «15-минутный город», социальное жилье

« Зеленое градостроительство — это концепция развития городов, направленная на минимизацию их негативного воздействия на окружающую среду. Она объединяет принципы экологической архитектуры, энергосбережения и создания комфортной городской среды, интегрируя природные экосистемы в инфраструктуру мегаполисов. К примеру, использование зеленых насаждений, парков, скверов является важным инструментом для решения проблемы жары в городах. В связи с климатическими изменениями резко увеличилась частота волн жары — это длительные периоды аномально жаркой погоды, возникающие из-за малоподвижных теплых воздушных масс. Они характеризуются температурами выше +35 °C, часто сопровождаются высокой влажностью. Интеграция зеленых зон и общественных пространств в плотную городскую среду не только улучшает микроклимат, снижая температуру и уровень загрязнения воздуха, но и создает условия для социальной активности», — рассказывает эксперт.

По ее словам, по всему миру реализуют проекты внедрения зеленых технологий как в существующих домах, так и в строительстве новых зданий, спроектированных на основе экологически чистых материалов и имеющих высокие параметры энергоэффективности.

По ее мнению, эффективным способом охлаждения домов и квартир в жаркую погоду является строительство крыш не из темных материалов. На постсоветском пространстве крыши строили из черного материала, который поглощает, а не отражает солнечные лучи. То же самое касается покраски зданий не в темные цвета. Все это инструменты пассивного охлаждения, которые достаточно дешевы, но эффективны. Их эффективность была подтверждена на проектах в Индии и может быть использована в Азербайджане и других странах с жарким климатом. В то же время в некоторых регионах Южного Кавказа и Центральной Азии бывают холодные зимы. Поэтому важно использовать материалы и конструктивные решения теплоизоляции, которые удерживают тепло внутри помещения зимой и защищают от жары летом. Это помогает экономить энергию и создает комфортный микроклимат. Использование этих технологий в строительстве требует кратковременных расходов, а в долгосрочной перспективе может снизить общие реальные расходы, сказала Ролл.

Говоря о том, какими будут города в ближайшие 10-15 лет, эксперт отметила, что градостроительство прежде всего фокусируется на нуждах людей, различных групп населения. У семьи с одним ребенком будут одни требования, у многодетной семьи — другие. То есть центральной темой станут нужды конкретных групп населения.

Второй принцип — высокая плотность планировки, хорошим примером эффективности которого является урбанистическая концепция «15-минутный город». Ее успешно применяла бывший мэр Парижа Анн Идальго. С 2014 по 2026 год она реализовывала концепцию франко-колумбийского ученого Карлоса Морено — «идеальный город», в котором человек от своей квартиры мог бы за 15 минут пешком добраться до школы, детского сада, аптеки, маркета, клиники, парка, сквера, набережной и др. Тем самым сокращаются расходы на транспорт и, соответственно, сокращаются вредные выбросы в атмосферу. В то же время эта концепция стимулирует физическую активность людей: ходьба — необходимое условие для укрепления здоровья. Реализованные проекты по концепции «15-минутный город» доказали, что она автоматически обеспечивает снижение общего показателя загрязнения воздуха, значительно сокращает выбросы всех эмиссий, актуальных для решения климатических проблем. В городе, где осуществлена данная концепция, нет разбросанных на дальние расстояния социальных и торговых объектов, когда нужно ездить от одного района в другой. Это очень важный принцип градостроительства ближайшего будущего, отметила эксперт.

Говоря о доступности жилья в будущем, Гульнара Ролл сказала, что для доступности жилья ключевую роль может сыграть государство. Именно государство может обеспечить нуждающимся категориям граждан доступное социальное жилье. Для этого есть различные финансовые инструменты: «Я какое-то время жила в Женеве, где наряду с частным строительством жилье возводилось государством. Там существует муниципальное жилье, которую дают в аренду бедным слоям населения за низкую плату, они могут даже не платить за ремонт этих квартир. Арендаторы не являются собственниками социальных квартир, а могут за небольшую плату годами жить в этих домах».

Эксперт отмечает, что это не аналог советских квартир с крайне низким качеством жилья, а достаточно комфортные, просторные квартиры. То есть у людей с низкими доходами, многодетных семей должна быть возможность арендовать недорогое муниципальное или государственное жилье: «Также важно, чтобы люди могли создать кооперативы или ассоциации собственников, у которых была бы юридическая основа взять заем в банке для ремонта здания. В Европе много таких примеров, когда создаются юридические лица для решения вопроса поддержки зданий и домов в хорошем состоянии».