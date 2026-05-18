Каллас не переговорщик с Россией

Глава евродипломатии Кая Каллас исключила себя как кандидата на роль переговорщика с Москвой, поскольку ее антироссийская позиция может вызвать отказ президента России Владимира Путина, сообщает Politico со ссылкой на трех евродипломатов.

«К сожалению, она исключила себя из числа кандидатов», — сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

На прошлой неделе глава евродипломатии заявила, что хочет самостоятельно представлять Европу в диалоге с Россией. «Думаю, я смогла разглядеть ловушки, которые расставляет Россия», — сказала она тогда. Свое потенциальное участие в переговорах Каллас объясняла тем, что Брюссель пытается определить свою роль в переговорах по поводу украинского конфликта.

Как отмечает издание, в Брюсселе «продолжаются спекуляции» о других кандидатах на роль переговорщика с Россией от Европы. Например, на эту роль рассматривают экс-канцлера Германии Ангелу Меркель. Однако, как пишет Politico, многие европейцы считают, что прошлые неудачные попытки посредничества служат «достаточным основанием для ее дисквалификации».

На эту роль также рассматривают президента Финляндии Александра Стубба. Однако, отмечает издание, ему потребуется широкая поддержка стран ЕС, а участие Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность для Москвы. Еще одним кандидатом может стать экс-премьер Италии Марио Драги, отмечает Politico, поскольку он пользуется уважением в Европе и считается нейтральной фигурой. Однако сигналов о желании стать переговорщиком от ЕС от него не поступало.