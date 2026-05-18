Иран осуждают…

Страны Залива и Южной Азии осудили Иран за атаку на АЭС «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах. Свою позицию в этой связи выразили Катар, Оман, Кувейт, а также Пакистан и Индия.

В понедельник Пакистан осудил атаку беспилотника на атомную электростанцию «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах, заявив о своей полной солидарности с ОАЭ.

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что любые преднамеренные нападения на ядерные объекты являются серьезным нарушением международного права и принципов ядерной безопасности.

«Ядерные установки ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью», — заявило министерство.

В понедельник Катар осудил атаку беспилотника на Саудовскую Аравию, назвав ее неприемлемой и нарушением суверенитета страны.

Доха заявила, что нападение угрожает безопасности Саудовской Аравии, а также региональной безопасности.

В понедельник Кувейт осудил атаку беспилотников на Саудовскую Аравию, совершенную с воздуха в воздушном пространстве Ирака и успешно перехваченную этими беспилотниками.

В понедельник Оман осудил атаку беспилотника на атомную электростанцию «Барака» в регионе Аль-Дафра в ОАЭ, назвав ее враждебным и эскалационным актом.

В понедельник Индия выразила глубокую обеспокоенность после атаки беспилотника на ядерный объект Барака в Объединенных Арабских Эмиратах, назвав это «опасной эскалацией» и призвав к сдержанности.

Напомним, возле атомной электростанции «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах начался пожар после удара беспилотника 17 мая. Возгорание возникло в электрогенераторе, расположенном за пределами внутреннего периметра АЭС в регионе Аль-Дафра.