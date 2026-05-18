У Азербайджана выросли доходы от экспорта нефтепродуктов

Согласно данным статистики Государственного таможенного комитета, стоимость продукции в указанном объеме составила $244 млн 417,46 тыс.

Объем экспортированных нефтепродуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 86,13%, а стоимость - в 3,4 раза.

В отчетные месяцы доля нефтепродуктов в общем объеме экспорта Азербайджана составила 2,06%.

Отметим, что в январе-апреле текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $17 млрд 403 млн. Из внешнеторгового оборота $11 млрд 879 млн пришлось на долю экспорта, а $5 млрд 525 млн - на долю импорта. За последний год экспорт вырос на 35,2%, а импорт сократился на 32,1%.