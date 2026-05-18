Решение суда по Руслану Эюбову

Продлен срок ареста обвиняемым по делу о контрабанде сигарет на 5 миллионов: владельцу ОАО «Бакинский международный морской торговый порт Говсан» Руслану Эюбову, генеральному директору ОАО Рашаду Дашдамирову и начальнику портового пункта Главного таможенного управления по морскому транспорту и энергетическим ресурсам Государственного таможенного комитета Фариду Усубову.

Как стало известно haqqin.az, прокурор ходатайствовал о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении указанных лиц. Бинагадинский районный суд, учитывая продолжение предварительного следствия и необходимость сбора дополнительных доказательств, удовлетворил представление. Согласно решению суда, срок содержания под стражей Руслана Эюбова, Рашада Дашдамирова и Фарида Усубова продлен еще на три месяца.

Отметим, что уголовное дело расследуется Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.