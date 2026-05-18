Молдова вызывает посла России

Назначенный посол РФ Олег Озеров утром в понедельник, 18 мая, был вызван в Министерство иностранных дел Молдовы, сообщает Deschide.md.
Согласно информации, пока неизвестно, с чем связан вызов российского дипломата в МИД Молдовы.
В то же время издание напоминает, что на прошлой неделе произошло несколько инцидентов, связанных с действиями Москвы. В частности, президент РФ Владимир Путин утвердил указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Приднестровья - сепаратистского региона Молдовы. Согласно документу, жители Приднестровья смогут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России и без экзамена на знание русского языка. Кроме того, ранее российский беспилотник пролетел над воздушным пространством Молдовы с севера на юг, после чего исчез с радаров.