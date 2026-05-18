50 миллионов за ликвидацию Трампа

В Иране хотят назначить плату в размере 50 миллионов евро за устранение президента США Дональда Трампа. С предложением выступил председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Азизи, пишет Asia Business Daily.

По сообщениям государственных СМИ Ирана, аналогичные «контрмеры» предложены в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и одного из американских генералов. Однако официального подтверждения этой информации со стороны иранских властей не поступало.

В понедельник иранский парламентарий Махмуд Набавиан заявил, что парламент вскоре рассмотрит вопрос о «значительном вознаграждении» для любого, кто ликвидирует президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в ответ на, по его словам, угрозы в адрес верховного лидера Моджтабы Хаменеи.