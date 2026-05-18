Новые снимки с Марса: планета пережила катастрофу

Европейский зонд Mars Express передал новые снимки поверхности Марса, где виден странный хаотичный рельеф, глубокие долины и кратеры. Ученые считают, что этот ландшафт сформировали катастрофические потопы миллиарды лет назад.

Новые изображения, обнародованные Европейским космическим агентством (ESA), демонстрируют долину Шалбатана – огромную систему древних каналов вблизи марсианского экватора. Ее длина достигает примерно 1300 километров. Снимки были сделаны стереокамерой высокого разрешения HRSC, установленной на орбитальном аппарате Mars Express.

Планетологи обратили внимание на так называемую «хаотическую местность» – участки поверхности с трещинами и беспорядочно разбросанными каменными блоками. Считается, что такой рельеф возник после таяния подземного льда, из-за чего поверхность начала проваливаться.

В регионе долины Шалбатана этот хаотичный рельеф простирается вдоль извилистых каналов, которые, вероятно, сформировались примерно 3,5 миллиарда лет назад в результате масштабных наводнений. По оценкам исследователей, огромные объемы подземных вод вырвались на поверхность и стремительно прорезали марсианский грунт.