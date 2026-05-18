Nar удостоен благодарственного письма за поддержку инклюзии

Выгодный мобильный оператор Nar принял участие в церемонии закрытия проекта «Возможности для всех», реализованного Центром инклюзивного развития и творчества DOST. Проект, организованный в рамках Азербайджанской кампании по градостроительству в преддверии WUF13, направлен на поддержку профессионального развития людей с инвалидностью и продвижение инклюзивной рабочей среды.

В ходе мероприятия главный исполнительный директор Nar Озгюр Генч был удостоен благодарственного письма за поддержку компанией инклюзивных инициатив. Кроме того, участники проекта вручили руководителю компании подарок ручной работы, подготовленный ими в рамках проекта.

Отметим, что в рамках проекта Nar организовал двухмесячную программу стажировки для 25 лиц с инвалидностью в различных департаментах компании. В течение этого периода участники ознакомились с реальной рабочей средой, приняли участие в ежедневных рабочих процессах и получили возможность развить профессиональные и практические навыки.