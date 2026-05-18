Ильхам Алиев о Баку, Гяндже, Агдаме и Хиросиме

В настоящее время одной из главных задач, стоящих перед азербайджанским правительством, является восстановление Карабах а и Восточного Зангезура. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного урбанистического форума (WUF13).

Глава государства напомнил, что Карабах и Восточный Зангезур около 30 лет находились под армянской оккупацией, отметив, что там произошли широкомасштабные разрушения.

Подчеркнув, что посетители сравнивают Агдам с Хиросимой, президент отметил: «Мы называем его «Хиросимой Кавказа», потому что города практически не существует».

Алиев также привел примеры современного градостроительного процесса, осуществляемого в Баку.

«Баку — первый в мире город, где в 1846 году была добыта нефть. На протяжении всех этих лет охране окружающей среды не уделялось достаточного внимания, воздух и другие места были загрязнены. В одной части Баку — «Черный город», Биби-Эйбат, Беюкшор. Возможно, для многих эти названия ничего не говорят, но, если у вас будет время, посетите эти места и посмотрите, как они выглядели 20 лет назад и какой облик у них появился после проделанной работы.

Сегодня Гянджа, как и Баку, сохраняет свой исторический облик. Габала и Шеки были столицами и являлись центрами Кавказской Албании. Здесь много исторических памятников. Церковь в селе Киш в Шеки, возможно, является одной из старейших церквей в мире. Талант наших предков также отчетливо виден в поселке Лагич. Именно в том веке, когда возникло село, была построена канализационная система, и она работает по сей день», - поведал президент.