Ильхам Алиев о Баку, Гяндже, Агдаме и Хиросиме

В настоящее время одной из главных задач, стоящих перед азербайджанским правительством, является восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного урбанистического форума (WUF13).
Глава государства напомнил, что Карабах и Восточный Зангезур около 30 лет находились под армянской оккупацией, отметив, что там произошли широкомасштабные разрушения.
Подчеркнув, что посетители сравнивают Агдам с Хиросимой, президент отметил: «Мы называем его «Хиросимой Кавказа», потому что города практически не существует».
Алиев также привел примеры современного градостроительного процесса, осуществляемого в Баку.
«Баку — первый в мире город, где в 1846 году была добыта нефть. На протяжении всех этих лет охране окружающей среды не уделялось достаточного внимания, воздух и другие места были загрязнены. В одной части Баку — «Черный город», Биби-Эйбат, Беюкшор. Возможно, для многих эти названия ничего не говорят, но, если у вас будет время, посетите эти места и посмотрите, как они выглядели 20 лет назад и какой облик у них появился после проделанной работы.
Сегодня Гянджа, как и Баку, сохраняет свой исторический облик. Габала и Шеки были столицами и являлись центрами Кавказской Албании. Здесь много исторических памятников. Церковь в селе Киш в Шеки, возможно, является одной из старейших церквей в мире. Талант наших предков также отчетливо виден в поселке Лагич. Именно в том веке, когда возникло село, была построена канализационная система, и она работает по сей день», - поведал президент.
* * * 13:24
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сравнил современное городское развитие с гонкой «Формулы-1», подчеркнув необходимость «сочетать смелость решений с бережным отношением к историческому наследию».
По его словам, «сегодня, особенно в столицах, развитие городской среды требует одновременно решительности и осторожности».
«Иногда я сравниваю это с гонкой «Формулы-1» в Баку, которая, кстати, является одной из немногих городских трасс. Скорость на главной прямой превышает 300 километров в час, а затем пилотам приходится резко тормозить и буквально втискивать болиды в улицу шириной всего семь метров, проходящую в одном метре от древней крепостной стены», - заявил Алиев.
Президент отметил, что именно такой баланс необходим и в вопросах градостроительства и модернизации городов.
«Поэтому пилоты должны быть смелыми и осторожными. И мы - лидеры, принимающие решения и формирующие повестку развития - также должны быть смелыми в развитии, создании лучших условий для наших людей, модернизации, но одновременно очень осторожными, когда речь идет о сохранении исторического наследия», - подытожил Алиев.
*** 12:56
В Баку проходит церемония открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13). В мероприятии принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, информирует официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах встретили принимающих участие в сессии глав государств и правительств, руководителей делегаций. После церемонии встречи было сделано совместное фото.
Затем был продемонстрирован подготовленный Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) видеоролик, посвященный открытию WUF13, и представлена культурная программа.
Президент Ильхам Алиев выступает на мероприятии.