В рамках инициативы «Зеленое наследие будущему» высажено 40 тысяч деревьев

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики совместно с ОАО Azərlotereya организовало акцию по посадке деревьев под девизом «Зеленое наследие будущему».

В целях охраны окружающей среды, сохранения природных ресурсов и расширения зеленых зон в стране с 2023 года на территории освобожденного от оккупации Джебраильского района, а также вблизи поселков Мушфигабад и Ходжасан было высажено в общей сложности 40 тысяч деревьев и созданы новые зеленые полосы.

Кроме того, вблизи поселка Мушфигабад была организована очередная акция по посадке деревьев, посвященная 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. В акции приняли участие заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, председатель Правления ОАО Azərlotereya Осман Каракуш, сотрудники министерства и представители компании.

Основной целью проведения акции является содействие сохранению экологического баланса, а также формирование более здоровой и зеленой окружающей среды для будущих поколений. Реализуемые мероприятия по посадке деревьев имеют важное значение с точки зрения расширения инициатив по озеленению страны и продвижения экологических ценностей.

ОАО Azərlotereya и впредь будет поддерживать экологические инициативы в рамках стратегии социальной ответственности, участвовать в проектах, направленных на охрану окружающей среды, а также вносить вклад в реализацию принципов устойчивого развития.