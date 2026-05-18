В Беларуси учения ядерных сил

Министерство обороны Беларуси объявило о начале учений частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Цель учений, говорится в распространенном Минобороны Беларуси заявлении, состоит в числе прочего в «проверке готовности вооружений, военной и специальной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов».

Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств. Учения проводятся совместно с российской стороной, с которой «планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению».

Минобороны Беларуси подчеркнуло, что учения носят плановый характер, «не направлены против третьих стран и не несут угроз безопасности в регионе».