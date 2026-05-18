Украина создала корректируемую авиабомбу

Украина разработала собственную управляемую авиационную бомбу, она уже готова к применению, заявил министр обороны страны Михаил Федоров.
По его словам, Минобороны Украины закупило первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства к реальным условиям войны.
Боевая часть бомбы составляет 250 кг.
May 18, 2026