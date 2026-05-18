Каков экспорт Азербайджана в Армению?

Обнародована общая стоимость азербайджанского экспорта в Армению за четыре месяца.

В январе – апреле текущего года из Азербайджана в Армению было экспортировано продукции на сумму 9 млн 646 тыс. долларов США.

Согласно статистическим данным Государственного таможенного комитета, данный показатель составил 0,08% от общего объема экспорта Азербайджана.

Отметим, что в январе – апреле текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана с зарубежными странами составил 17 млрд 403 млн 345,14 тыс. долларов США.