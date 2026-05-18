Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Сабина Алиева и права человека

12:57

С утверждением 18 июня 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым первой в Азербайджанской Республике «Государственной программы по защите прав человека» обеспечение прав человека было определено как одно из основных направлений государственной политики. Это заложило прочную основу для последовательной и системной деятельности в данной сфере, говорится в заявлении уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с началом Месяца прав человека.

«Продолжая успешную политику, определенную общенациональным лидером в области прав человека, и развивая ее в соответствии с вызовами современности, Президент Ильхам Алиев своим Распоряжением от 18 июня 2007 года учредил 18 июня как День прав человека в Азербайджанской Республике. 

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана ежегодно накануне этой знаменательной даты объявляет период с 18 мая по 18 июня Месяцем прав человека, в рамках которого в столице и регионах проводятся различные мероприятия, посвященные правам человека. Эта инициатива уже приобрела характер традиции. В продолжение данной традиции объявляем период с 18 мая по 18 июня текущего года Месяцем прав человека (далее — Месяц) в Азербайджанской Республике, приуроченным к предстоящему 18 июня — Дню прав человека.

Основная цель Месяца — повышение эффективности мероприятий, проводимых в сфере защиты прав и свобод человека, международных договоров, к которым присоединилась наша страна, Целей устойчивого развития, действующих законодательных актов, включая государственные программы, стратегии, национальные планы действий, концепции и другие стратегические документы. Наряду с этим в список ключевых задач включены усиление борьбы с такими негативными явлениями, как дискриминация, ранние браки, насилие, наркомания и коррупция; развитие правового мышления и правовой культуры в обществе; повышение уровня информированности общественности о достигнутых успехах, текущем положении и предстоящих задачах в сфере обеспечения прав человека.

В современный период вызовы, связанные с обеспечением прав человека, стали более многогранными. Цифровая трансформация, стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, изменения в информационной среде, климатические изменения и реалии постконфликтного периода требуют применения новых подходов в этой сфере. В данном контексте особую актуальность приобретают защита прав в цифровой среде, обеспечение безопасности персональных данных, борьба с дезинформацией, этичное и ответственное применение искусственного интеллекта, а также формирование правовой культуры среди молодежи.

Среди других приоритетных направлений — обеспечение прав социально уязвимых групп населения, развитие инклюзивного общества, расширение равных возможностей доступа к социальным услугам и усиление правопросветительской деятельности. В постконфликтный период особого внимания требуют вопросы обеспечения безопасной среды проживания, расширения мероприятий по информированию о минной опасности, а также проведение процессов реинтеграции в соответствии с принципами прав человека.

Объявление 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» придает особую актуальность неразрывной связи городской среды с правами человека. В этом контексте формирование безопасной, здоровой и инклюзивной среды проживания, обеспечение доступности для уязвимых групп, сохранение экологического баланса и укрепление общественного участия в процессе принятия решений выступают важными условиями эффективной реализации прав человека.

Учитывая указанные вызовы, в рамках Месяца считается необходимым расширить правовое просвещение по актуальным темам, связанным с правами человека.

В этой связи мы призываем государственные органы, муниципалитеты, научные, образовательные, культурные, медицинские и социальные учреждения, пенитенциарные учреждения, институты гражданского общества — неправительственные организации (общественные объединения и фонды), средства массовой информации, профсоюзы, а также другие соответствующие структуры и учреждения организовать различные просветительские мероприятия и общественные информационные кампании, подготовить и распространить среди населения образовательные материалы, а также активно участвовать в широком освещении проводимых мероприятий и социальных видеороликов в СМИ и на цифровых платформах с целью проведения Месяца на высоком уровне.

Кстати, в целях внесения вклада в международное обсуждение современных вызовов в сфере прав человека по итогам Месяца планируется проведение 18–19 июня 2026 года в городе Баку Бакинского саммита омбудсменов, посвященного теме «Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и ответственность». В рамках саммита предполагается обмен мнениями и опытом по данной теме, а также принятие Бакинской декларации, которая внесет вклад в укрепление международного сотрудничества.

Просим обеспечить широкое освещение мероприятий, проводимых в период Месяца, в средствах массовой информации, а также размещать в соцсетях публикации с хэштегами #İnsanHüquqlarıAylığı и #HumanRightsMonth.

В заключение выражаем уверенность, что вопросам продвижения, защиты и обеспечения прав всех групп населения — включая семьи шехидов, участников войны, жертв мин, лиц с инвалидностью, детей, пожилых людей, беженцев, бывших вынужденных переселенцев и мигрантов — будет уделено особое внимание; что просветительская деятельность в этой сфере будет еще более расширена; что в оперативном и всестороннем доведении проделанной работы до общественности, а также в ее освещении в медиа и на цифровых платформах будет проявлена высокая активность. Заранее выражаем благодарность», — отмечается в обращении.

