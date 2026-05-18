Azeronline стал первым провайдером, интегрированным в платформу mygov ID

Компания Azeronline внедрила очередное решение в рамках цифровой трансформации и повышения безопасности данных. Компания стала первым интернет-провайдером, интегрировавшим вход в личный кабинет абонентов с единой системой авторизации mygov ID.

Новая интеграция обеспечивает пользователям Azeronline более быстрый, безопасный и удобный вход в личный кабинет. Авторизация через mygov ID усиливает защиту персональных данных, сводит к минимуму риск несанкционированного доступа и упрощает процесс пользования цифровыми услугами.

Данный шаг является частью масштабных процессов, направленных на развитие цифрового управления и единой экосистемы услуг в Азербайджане. Цели, определенные руководством страны в области расширения цифровизации и повышения доступности государственных и сервисных платформ через единую систему, требуют более активной интеграции частного сектора в этот процесс.

В рамках развития инновационной сервисной платформы абоненты Azeronline уже сегодня могут легко управлять своим балансом, тарифом и платежами, а также измерять скорость интернета через личный кабинет.

Azeronline, один из ведущих интернет-провайдеров страны по скорости интернета и качеству обслуживания, продолжает расширять возможности своих цифровых услуг. Новая интеграция стала очередным шагом компании в развитии современных, удобных и безопасных технологических решений для частных и корпоративных пользователей.