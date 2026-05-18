Германия и Турция все ближе и ближе

Отношения между Турцией и Германией, обострившиеся за последнее десятилетие, вступают в новый этап с заседанием Стратегического диалога, которое состоится 18 мая в Берлине. По мнению экспертов, Стратегический диалог, возобновляемый после 12-летнего перерыва, позволит двум странам вновь сотрудничать по вопросам, включая безопасность и оборонную промышленность.

Как сообщили haqqin.az дипломатические источники в Анкаре, в рамках встречи в Берлине встретятся министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его немецкий коллега Йохан Вадефуль. Четыре рабочие группы, созданные в рамках этого механизма, также встретятся в тот же день и представят свои отчеты министрам иностранных дел обеих стран.

Анкара и Берлин учредили Механизм стратегического диалога в 2013 году, чтобы вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства и поддержать процесс вступления Турции в Европейский союз. Механизм, второе и последнее заседание которого состоялось в 2014 году в Стамбуле, был приостановлен из-за затянувшейся напряженности в отношениях между Анкарой и Берлином.

Попытка государственного переворота в Турции в 2016 году, поддержка Берлином курдских террористических группировок, военная операция Анкары на севере Сирии в 2019 году и напряженность в Восточном Средиземноморье в 2020–2021 годах полностью уничтожили атмосферу диалога между двумя странами.

Стороны приняли решение возродить этот механизм в прошлом году во время встречи канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Однако этому предшествовал ряд событий, восстановивших отношения между Анкарой и Берлином.

Германия восстановила каналы диалога с Анкарой после начала российско-украинской войны в 2022 году, когда Турция закрыла пролив Босфор для военных кораблей и возникла угроза восточным границам НАТО. Угрозы президента США Дональда Трампа в отношении европейской безопасности также сыграли важную роль в восстановлении связей с Турцией, которая за последнее десятилетие добилась значительного прогресса в оборонной промышленности.

В прошлом году Берлин предпринял важный шаг в этом направлении, отменив вето на продажу Турции истребителей Eurofighter Typhoon, производимых совместно с Великобританией и другими европейскими союзниками. Это характеризуется как конкретный шаг к новому началу в отношениях между Анкарой и Берлином.

Дипломатические источники в Анкаре подчеркивают, что возрождение механизма Стратегического диалога имеет важное значение с точки зрения определения будущего направления отношений между двумя странами. Источники отмечают, что особенно в условиях меняющейся среды безопасности на первый план может выйти сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Отметим, что в последние месяцы Германия более конкретно демонстрирует свой интерес к сотрудничеству с турецкой оборонной промышленностью. В начале мая Федеральное министерство обороны Германии стало одним из официальных участников Международной выставки оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2026, прошедшей в Стамбуле.

В выставке также приняли участие девять немецких компаний, а между ведомствами двух стран обсуждались вопросы партнерства в оборонной сфере, а также возможности прямых закупок. Ожидается, что в ходе переговоров между Фиданом и Вадефулем также состоится обмен мнениями по совместным проектам в оборонной промышленности.

Однако у Анкары также есть ожидания от обновляемых турецко-германских отношений. Дипломатические источники сообщают haqqin.az, что среди ожиданий Анкары на первом месте стоят модернизация таможенного союза, возобновление диалога о либерализации визового режима и получение Турцией важной роли в архитектуре безопасности Европейского союза.

Подчеркивая поддержку, которую Германия оказывает, в частности, модернизации таможенного союза между Турцией и ЕС, источники отмечают, что это создаст условия для дальнейшего ускорения двусторонней торговли, превышающей 50 миллиардов долларов.

Посол Германии в ЕС Томас Оссовски на прошлой неделе на конференции в Стамбуле также заявил, что они положительно относятся к обновлению таможенного союза с Турцией, но некоторые вопросы, особенно кипрская проблема, должны быть решены.

Наряду с этим эксперты считают, что основная база турецко-германского стратегического диалога будет связана с европейской безопасностью. Сообщается, что Германия готовит дорожную карту относительно активного участия Турции в будущей архитектуре европейской безопасности.

На прошлой неделе немецкий посол Оссовски заявил, что в новой архитектуре безопасности ЕС важно присутствие Турции, которая обладает второй по величине армией в НАТО, а ее геополическое влияние простирается от Ближнего Востока до Кавказа и Африки.

Отметим, что ЕС объявил о новой программе финансирования на сумму в 250 миллиардов евро под названием SAFE («Действия по обеспечению безопасности Европы»), призванной ускорить и диверсифицировать производство оборонной промышленности государств-членов. Анкара, несмотря на протесты Греции и Южного Кипра, хочет войти в эту программу.