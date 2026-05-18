Реза Пехлеви смотрел в зал так, как смотрит человек, у которого заканчивается время. Сын последнего шаха поднялся на сцену Politico's Security Summit и произнес фразу, которая разошлась по лентам еще до конца его выступления: «Теперь, когда у вас есть раненый зверь, нельзя упускать возможность добить его и покончить с этим». Эти слова были обращены лично к президенту США. Пехлеви знает: раненый зверь не умер, раненый зверь зализывает раны. Война, начавшаяся 28 февраля 2026 года, должна была стать триумфом. Верховный лидер Али Хаменеи был убит в первые же часы конфликта. Начальник Генштаба, секретарь Высшего совета национальной безопасности, командующий КСИР, министр обороны — все погибли за несколько суток. По данным CBS, в первый день войны полегло около сорока высокопоставленных иранских деятелей. Тегеран отвечал ракетами, но отвечал из последних сил. Казалось, еще одно усилие — и теократия рухнет под собственным весом.

Сегодняшняя картина выглядит иначе: Иран отверг американский ультиматум из пяти пунктов, и Трамп публично, в Truth Social, прописными буквами назвал ответ Тегерана «ПОЛНОСТЬЮ НЕПРИЕМЛЕМЫМ». Сразу после этого он улетел в Пекин — к Си Цзиньпину, главному союзнику Ирана. Через несколько дней в той же китайской столице ждут Владимира Путина. Из мировых игроков, собирающихся в эти дни у Си, именно Трамп выглядел просителем. Делать хорошую мину при плохой игре приходится в условиях, когда коалиция по антииранской операции распадается у американцев на глазах. Эр-Рияд и Кувейт официально отказали Вашингтону в военных базах и воздушном пространстве для операции «Свобода», которая должна была обеспечить проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив и заодно дожать иранскую морскую блокаду. Саудовский дипломат резюмировал ситуацию в разговоре с Guardian: «США оказались втянуты в конфликт, который они не могут ни обострить, ни разрешить». Параллельно Исламабад через посла Файсала Нияза Тирмизи подтвердил то, о чем раньше говорили намеками: именно Пакистан попросил Трампа остановить операцию. И Трамп остановил. Арабские монархии сделали свой расчет. Раненый Иран еще способен ударить: под удар попадут не американские авианосцы за горизонтом, а нефтяные терминалы, опреснительные заводы и небоскребы Эр-Рияда, Эль-Кувейта, Манамы.