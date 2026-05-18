Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
«Раненый зверь» не умер

Рашад Кенгерли, автор haqqin.az
Реза Пехлеви смотрел в зал так, как смотрит человек, у которого заканчивается время. Сын последнего шаха поднялся на сцену Politico's Security Summit и произнес фразу, которая разошлась по лентам еще до конца его выступления: «Теперь, когда у вас есть раненый зверь, нельзя упускать возможность добить его и покончить с этим». Эти слова были обращены лично к президенту США. Пехлеви знает: раненый зверь не умер, раненый зверь зализывает раны.

Война, начавшаяся 28 февраля 2026 года, должна была стать триумфом. Верховный лидер Али Хаменеи был убит в первые же часы конфликта. Начальник Генштаба, секретарь Высшего совета национальной безопасности, командующий КСИР, министр обороны — все погибли за несколько суток. По данным CBS, в первый день войны полегло около сорока высокопоставленных иранских деятелей. Тегеран отвечал ракетами, но отвечал из последних сил. Казалось, еще одно усилие — и теократия рухнет под собственным весом.

Сегодняшняя картина выглядит иначе: Иран отверг американский ультиматум из пяти пунктов, и Трамп публично, в Truth Social, прописными буквами назвал ответ Тегерана «ПОЛНОСТЬЮ НЕПРИЕМЛЕМЫМ». Сразу после этого он улетел в Пекин — к Си Цзиньпину, главному союзнику Ирана. Через несколько дней в той же китайской столице ждут Владимира Путина. Из мировых игроков, собирающихся в эти дни у Си, именно Трамп выглядел просителем. Делать хорошую мину при плохой игре приходится в условиях, когда коалиция по антииранской операции распадается у американцев на глазах.

Эр-Рияд и Кувейт официально отказали Вашингтону в военных базах и воздушном пространстве для операции «Свобода», которая должна была обеспечить проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив и заодно дожать иранскую морскую блокаду. Саудовский дипломат резюмировал ситуацию в разговоре с Guardian: «США оказались втянуты в конфликт, который они не могут ни обострить, ни разрешить». Параллельно Исламабад через посла Файсала Нияза Тирмизи подтвердил то, о чем раньше говорили намеками: именно Пакистан попросил Трампа остановить операцию. И Трамп остановил.

Арабские монархии сделали свой расчет. Раненый Иран еще способен ударить: под удар попадут не американские авианосцы за горизонтом, а нефтяные терминалы, опреснительные заводы и небоскребы Эр-Рияда, Эль-Кувейта, Манамы.

Иран это понимает лучше всех. Его ответ, который Трамп публично отверг как «полностью неприемлемый», читается словно как меморандум победителя. Полное снятие санкций. Разблокировка замороженных активов. Гарантии ненападения. И только потом — обсуждение ядерной программы, причем поэтапное. Пятый пункт — прекращение войны на всех фронтах, включая ливанский.

Пехлеви понимает: пауза работает на иранскую власть. Каждый день перемирия — это время, которое аятоллы тратят на консолидацию, на восстановление командной вертикали. «Вы не можете усидеть на двух стульях, — заявил он, обращаясь к Трампу. — Вы не можете говорить: люди, мы оставим вас в неопределенности, пока мы не придумаем что-то другое». Это укор союзнику, который сначала пообещал смену режима, а теперь торгуется о морских коридорах.

Да, Пехлеви прав в диагнозе. Зверь действительно раненый. Дипломатия двух стульев, которую Вашингтон ведет с 28 февраля, — бомбить и вести переговоры, блокировать и разблокировать, угрожать и отступать — подарила Ирану ресурс, которого ему не хватало: время. А время, отданное «раненому зверю», возвращается зубами.

