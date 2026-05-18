Правда, и ничего, кроме правды: призыв Пезешкиана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на собрании по связям с общественностью исполнительных органов, заявил о необходимости мобилизации всех ресурсов государства в условиях жесткого противостояния с внешними силами. Пезешкиан подчеркнул, что руководство республики обязано вести открытый и честный диалог с населением, не скрывая масштаб существующих проблем ради создания иллюзии благополучия.

По словам иранского лидера, противник действует «бесчестно», целенаправленно устраняя руководство страны, командиров, министров, а также нанося удары по учащимся и гражданскому населению.

Пезешкиан призвал госслужащих и профильные ведомства к пересмотру подходов в информационной и внутренней политике для более эффективного противодействия текущим угрозам.

«Если мы находимся в условиях войны, мы должны принять боевой порядок. Многочисленные объекты, включая электростанции, нефтехимическую промышленность и сталелитейный комбинат в Мобараке, были целью атак. Нельзя ложно утверждать, что у нас нет проблем и враг уничтожается. Также ответственные лица должны честно говорить с обществом и избегать создания ложного образа абсолютного процветания с нашей стороны в противовес уничтожению противника. Мы также сталкиваемся с серьезными вызовами», — заявил президент Ирана.