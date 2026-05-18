Вооруженные люди угрожают Пашиняну

В Следственном комитете Республики Армения, по сообщению полиции МВД, возбуждено уголовное производство по фактам подготовки убийства группой лиц, компьютерного саботажа, а также незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Согласно сообщению пресс-секретаря Следственного комитета Кимы Авдалян, неизвестные лица, не имея предусмотренного законом разрешения, в целях распространения и с использованием средств компьютерной связи получили доступ к данным, не предназначенным для общего пользования и хранящимся в компьютерной сети.

Кроме того, по мотивам ненависти и нетерпимости в ходе прямой трансляции, на фоне хулиганских побуждений, в отношении премьер-министра Республики Армения в связи с его государственной и политической деятельностью и политическими взглядами была распространена видеозапись с угрозами, содержащими реальную опасность совершения убийства.

В настоящее время проводится предварительное расследование, направленное на установление личностей, причастных к преступлению.

Отмечается, что ранее в сети было распространено видео, на котором вооруженные лица в масках угрожают Николу Пашиняну, заявляя, что им известно, по каким улицам он передвигается.

Премьер-министр Армении, комментируя распространенное видео, заявил, что обратившиеся к нему в ролике вооруженные лица в масках «являются беглецами и трусами». Премьер потребовал, чтобы участники видео раскрыли свои личности, заявив о намерении привлечь их к ответственности.