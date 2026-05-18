Турция заявила: Россия аннексировала Крым

МИД Турции выступил с заявлением в связи с 12-й годовщиной аннексии украинской Автономной Республики Крым.

«В 12-ю годовщину мы еще раз подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, противоречащую международному праву», - подчеркнули в МИД.

В заявлении также подчеркивается, что Турция продолжает оказывать сильную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, сделан акцент: «(Турция) продолжит внимательно следить за развитием событий на полуострове, в первую очередь за положением крымских татар, и держать их на повестке дня».