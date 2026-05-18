В Лондоне встреча Эмина Амруллаева с азербайджанскими студентами

Министр науки и образования Эмин Амруллаев, который находится в Лондоне для участия во Всемирном форуме по образованию, встретился с азербайджанскими студентами, обучающимися в Великобритании по Госпрограмме на 2022–2028 годы.

На встрече также присутствовал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах Госпрограммы, вкладе международного образовательного опыта в развитие человеческого капитала, о роли выпускников в научно-образовательной и инновационной экосистеме страны, сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.

Министр Эмин Амруллаев отметил, что знания и навыки, приобретенные азербайджанской молодежью во время обучения за рубежом, имеют большое значение для будущего развития страны. Министр проявил интерес к академической деятельности студентов, их планам на будущее и проблемам, с которыми они сталкиваются, и призвал их к активному участию в академическом и профессиональном развитии.

Во время встречи, прошедшей в атмосфере взаимного обсуждения, были даны ответы на вопросы, представляющие интерес для студентов, выслушаны их идеи и предложения, а также состоялся обмен мнениями о карьерных и трудовых возможностях, доступных в Азербайджане после завершения обучения.