Если даже немец танцует под Bakılı balasıyam…

На завершившейся неделе в азербайджанском футболе состоялись сразу две церемонии награждения. Оба раза чествовали футболистов, тренерский и административный штаб клуба «Сабах». 13 мая подопечные Вальдаса Дамбраускаса завоевали Кубок Азербайджана, а вчера получили чемпионские золотые медали.

Награждение чемпионов прошло на «Банк Республика Арене» в Масазыре. Планы подпортил дождь, ливший весь день. Поэтому болельщиков на стадионе было явно меньше запланированного. Но организатор праздника - Профессиональная футбольная лига - тем не менее сделала все, чтобы первое чемпионство «Сабаха» запомнилось. Оригинальной и весьма интересной оказалась идея, согласно которой все футболисты команды выходили на арену по красной дорожке под индивидуальную музыку. Некоторые игроки были с женами и детьми, у кого-то на плечах был флаг родной страны. Больше всего запомнилось появление лучшего бомбардира чемпионата Джой-Лэнс Миккельса. Игрок сборной Руанды, родившийся в Германии, вместе с супругой и дочкой танцевал под знаменитую Bakılı balasıyam.

Главный тренер команды Вальдас Дамбраускас накинул на плечи флаг Азербайджана, а в руках держал знамя родной Литвы. Возможно, это была лучшая церемония награждения за всю историю чемпионатов Азербайджана. И еще раз скажем, что если б не погодные условия, все было бы еще красочнее и интереснее.

Ну а четырьмя днями ранее ПФЛ прекрасно организовала финал Кубка, в котором сошлись «Сабах» и «Зиря». Взяв под свой контроль стадион «Нефтчи» «Пальмс Спортс Арену», устроители обеспечили болельщикам быстрый и беспрепятственный вход на стадион. Для них была создана фан-зона.

Можно было приобрести шарфы, посвященные финальному матчу. Организовали продажу фаст-фуда и напитков. В этом нет ничего необычного, но приятным сюрпризом для болельщиков стало то, что стадионные цены не отличались от обычных. Редкое явление. Если раньше любители футбола часто жаловались на грязные туалеты и даже на отсутствие женских уборных, то на финале и тут было все на высоком уровне. Для болельщиков с ограниченными возможностям организовали специальный вход. Было уделено особое внимание представителям СМИ. Футболистов обеих команд при выходе на поле сопровождали дети журналистов. Был среди них и сын погибшего в автокатастрофе спортивного корреспондента Эльвина Рустамова. Президент ПФЛ Эльхан Самедов уделил особое внимание семье покойного.