USD 1.7000
EUR 1.9757
RUB 2.3291
Подписаться на уведомления
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»
Новость дня
Жесткая предвыборная риторика: «Амбал», «Безмозглый шпион» и «Тупой Гаго» против «глупца»

Если даже немец танцует под Bakılı balasıyam…

Два классных футбольных праздника за четыре дня
Эльмир Алиев, отдел спорта
14:54 1652

На завершившейся неделе в азербайджанском футболе состоялись сразу две церемонии награждения. Оба раза чествовали футболистов, тренерский и административный штаб клуба «Сабах». 13 мая подопечные Вальдаса Дамбраускаса завоевали Кубок Азербайджана, а вчера получили чемпионские золотые медали.

Награждение чемпионов прошло на «Банк Республика Арене» в Масазыре. Планы подпортил дождь, ливший весь день. Поэтому болельщиков на стадионе было явно меньше запланированного. Но организатор праздника - Профессиональная футбольная лига - тем не менее сделала все, чтобы первое чемпионство «Сабаха» запомнилось. Оригинальной и весьма интересной оказалась идея, согласно которой все футболисты команды выходили на арену по красной дорожке под индивидуальную музыку. Некоторые игроки были с женами и детьми, у кого-то на плечах был флаг родной страны.

Больше всего запомнилось появление лучшего бомбардира чемпионата Джой-Лэнс Миккельса. Игрок сборной Руанды, родившийся в Германии, вместе с супругой и дочкой танцевал под знаменитую Bakılı balasıyam.

Главный тренер команды Вальдас Дамбраускас накинул на плечи флаг Азербайджана, а в руках держал знамя родной Литвы.

Возможно, это была лучшая церемония награждения за всю историю чемпионатов Азербайджана. И еще раз скажем, что если б не погодные условия, все было бы еще красочнее и интереснее.

Ну а четырьмя днями ранее ПФЛ прекрасно организовала финал Кубка, в котором сошлись «Сабах» и «Зиря». Взяв под свой контроль стадион «Нефтчи» «Пальмс Спортс Арену», устроители обеспечили болельщикам быстрый и беспрепятственный вход на стадион. Для них была создана фан-зона. 

Можно было приобрести шарфы, посвященные финальному матчу. Организовали продажу фаст-фуда и напитков. В этом нет ничего необычного, но приятным сюрпризом для болельщиков стало то, что стадионные цены не отличались от обычных. Редкое явление.

Если раньше любители футбола часто жаловались на грязные туалеты и даже на отсутствие женских уборных, то на финале и тут было все на высоком уровне. 

Для болельщиков с ограниченными возможностям организовали специальный вход. Было уделено особое внимание представителям СМИ. Футболистов обеих команд при выходе на поле сопровождали дети журналистов. Был среди них и сын погибшего в автокатастрофе спортивного корреспондента Эльвина Рустамова. Президент ПФЛ Эльхан Самедов уделил особое внимание семье покойного.

Одним словом, матч, в котором решалась судьба трофея и путевки в Лигу Европы, был организован по европейским стандартам. Кстати, кубок, врученный «Сабаху», был специально изготовлен в Турции.

В заключение напомним, что всего в прошедшем розыгрыше Кубка Азербайджана приняли участие 34 команды. У турнира впервые за 14 лет появился титульный спонсор - Bizon.

Кобахидзе у Алиева
Кобахидзе у Алиева ФОТО; новость дополнена
16:19 2008
Оджалан заявил: «Я договорился, иначе бы вас всех повесили...»
Оджалан заявил: «Я договорился, иначе бы вас всех повесили...» сенсационные подробности; все еще актуально
01:40 6939
Вучич ждет перемен в Баку
Вучич ждет перемен в Баку
15:45 1017
«Раненый зверь» не умер
«Раненый зверь» не умер «Раненый зверь» зализывает раны; актуальная статья
14:05 1991
Если даже немец танцует под Bakılı balasıyam…
Если даже немец танцует под Bakılı balasıyam… Два классных футбольных праздника за четыре дня
14:54 1653
Турция заявила: Россия аннексировала Крым
Турция заявила: Россия аннексировала Крым
14:45 2233
Вооруженные люди угрожают Пашиняну
Вооруженные люди угрожают Пашиняну
14:41 2221
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
14:00 2460
Берлин идет к Эрдогану
Берлин идет к Эрдогану
13:39 2271
Пезешкиан: Вы хотите воевать вечно? Я ничего не знал, меня сюда привели
Пезешкиан: Вы хотите воевать вечно? Я ничего не знал, меня сюда привели обновлено 14:19
14:19 7451
Президент Венгрии отказался уходить
Президент Венгрии отказался уходить
13:07 2409

ЭТО ВАЖНО

Кобахидзе у Алиева
Кобахидзе у Алиева ФОТО; новость дополнена
16:19 2008
Оджалан заявил: «Я договорился, иначе бы вас всех повесили...»
Оджалан заявил: «Я договорился, иначе бы вас всех повесили...» сенсационные подробности; все еще актуально
01:40 6939
Вучич ждет перемен в Баку
Вучич ждет перемен в Баку
15:45 1017
«Раненый зверь» не умер
«Раненый зверь» не умер «Раненый зверь» зализывает раны; актуальная статья
14:05 1991
Если даже немец танцует под Bakılı balasıyam…
Если даже немец танцует под Bakılı balasıyam… Два классных футбольных праздника за четыре дня
14:54 1653
Турция заявила: Россия аннексировала Крым
Турция заявила: Россия аннексировала Крым
14:45 2233
Вооруженные люди угрожают Пашиняну
Вооруженные люди угрожают Пашиняну
14:41 2221
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска
Украинский спецназ выбил россиян из Степногорска видео
14:00 2460
Берлин идет к Эрдогану
Берлин идет к Эрдогану
13:39 2271
Пезешкиан: Вы хотите воевать вечно? Я ничего не знал, меня сюда привели
Пезешкиан: Вы хотите воевать вечно? Я ничего не знал, меня сюда привели обновлено 14:19
14:19 7451
Президент Венгрии отказался уходить
Президент Венгрии отказался уходить
13:07 2409
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться