Самая богатая австралийка вложила почти $100 млн в американский ВПК

Самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт через принадлежащую ей горнодобывающую компанию Hancock Prospecting Ltd. инвестировала почти $100 млн в акции американских оборонных компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на регуляторную отчетность.

Согласно документам, в первом квартале Hancock Prospecting приобрела акции оборонных компаний США RTX Corp., Northrop Grumman Corp., L3Harris Technologies Inc. и Lockheed Martin Corp. Совокупная стоимость этих бумаг по состоянию на 31 марта составляла $97 млн, отмечает агентство.

Помимо вложений в оборонный сектор компания Райнхарт увеличила позицию в канадской горнодобывающей компании Hudbay Minerals Inc. на 1,35 млн акций, а также приобрела долю в горнодобывающей компании США Newmont Corp. С учетом этих активов и уже имеющихся вложений в Teck Resources Ltd. и MP Materials Corp. компании горнодобывающего сектора составляют почти половину фондового портфеля Hancock объемом около $3,3 млрд, подсчитал Bloomberg.

72-летняя Райнхарт заработала основную часть своего состояния на разработке крупных месторождений железной руды в Западной Австралии.