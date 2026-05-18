Рекордное число казней в мире

Правозащитная организация Amnesty International выпустила ежегодный доклад, посвященный применению смертной казни в разных странах мира. По подсчетам организации, число казней увеличилось на 78% по сравнению с прошлым годом и достигло самого высокого показателя с 1981 года — 2707 случаев.

Резкий рост числа казней «в основном объясняется действиями нескольких государств, которые намеренно используют смертную казнь как инструмент запугивания, в первую очередь Китая, Ирана и Саудовской Аравии», говорится в пресс-релизе Amnesty International. Более половины всех задокументированных казней были назначены за преступления, связанные с наркотиками. В то же время как минимум две трети стран мира отменили смертную казнь законодательно или на практике.

По подсчетам правозащитников, только в Иране в 2025 году было казнено не менее 2159 человек, что более чем вдвое превышает количество казненных в 2024 году. Рост числа казней также был зафиксирован в США (с 35 до 47), Сингапуре (с 9 до 17), Египте (с 13 до 23) и Кувейте (с 6 до 17). В Саудовской Аравии произошло не менее 356 казней.

Подсчитать количество казненных в Китае не представляется возможным из-за того, что там подобные сведения засекречены: организация полагает, что в Китае ежегодно казнят тысячи людей, что является самым высоким показателем в мире.